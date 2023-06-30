Кандидат "Коммунистов России" подал документы на участие в выборах ивановского губернатора

Голосование будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября

ТАСС, 30 июня. Первый секретарь Ивановского областного отделения партии "Коммунисты России" Александр Орехов подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Ивановской области. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Александр Орехов, выдвинутый Ивановским областным отделением политической партии "Коммунистическая партия Коммунисты России", представил документы по выдвижению на должность губернатора Ивановской области", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Орехов стал третьим кандидатом, который представил документы для участия в выборах. Ранее облизбирком зарегистрировал действующего губернатора Станислава Воскресенского, выдвинутого региональном отделением партии "Единая Россия", а также первого секретаря Ивановского обкома КПРФ Александра Бойкова.

Кроме этого, в региональном отделении партии ЛДПР утвердили на эту должность руководителя отделения Дмитрия Шелякина, а от партии "Справедливая Россия - За Правду" за пост главы региона будет бороться председатель Совета реготделения Павел Попов.

Голосование на выборах будет проходить в течение трех дней - с 8 по 10 сентября. Жителям региона предстоит выбрать губернатора и 30 депутатов областного парламента VIII созыва.