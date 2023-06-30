Захарова предложила Парижу на саммите НАТО в Вильнюсе обсудить ситуацию во Франции

Как отметила официальный представитель МИД РФ, республику уже несколько лет "лихорадит" беспорядками

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала Парижу сделать темой саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля внутриполитическую ситуацию во Франции, где власть и общество разобщены, а саму республику уже несколько лет "лихорадит" беспорядками.

"Дорогой МИД Франции, через пару недель в Вильнюсе должен пройти очередной саммит НАТО, куда вроде как собирался ваш патрон, обещавший поддержать [президента Украины Владимира] Зеленского. Я также слышала, что там будут говорить о ситуации в России. Раз так, рекомендую вам сделать темой предстоящего саммита, словами [президента Франции Эмманюэля] Макрона, "разногласия во Франции, слабость французской армии и вспомогательных органов". Может быть, партнеры и союзники помогут: поставят Франции вооружения с обедненным ураном для защиты полиции от народа или народа от полиции - это уж как сами решите", - написала она в пятницу в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на слова Макрона о том, что попытка мятежа в России "показывает разногласия, существующие внутри страны, хрупкость ее армии и вспомогательных сил". После этого она привела "новостные сводки из самой Франции", где отмечались события, связанные с беспорядками в республике.

"Только вот речь вовсе не о третьей ночи или вторых сутках. Пятую республику при Макроне лихорадит уже много лет с периодическими непродолжительными ремиссиями. Одни только "желтые жилеты" нанесли французским городам ущерба на миллионы евро. В Париже - на €1,4 млн, в Тулузе - на €1,2 млн, и еще на сотни тысяч [евро] в других городах, - заметила дипломат. - Только в этом году в знак протеста против пенсионной реформы во Франции на улицы выходили сотни тысяч человек - в Париже, Марселе и по всей стране. Демонстрируя тем самым разобщенность власти и общества".

Комментируя эту разобщенность, Захарова отметила, что Макрон регулярно обращается к нации, но его рейтинг стабильно катится вниз.

"Мы боремся с врагом, а вы во Франции - друг с другом. Поэтому, прежде чем пытаться лечить нас, вылечитесь сами", - заключила дипломат.

О ситуации во Франции

Убийство полицейским 17-летнего водителя за рулем Mercedes 27 июня спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Дижон, Лилль, Лион, Марсель, Страсбург и Тулуза. Только в ночь на 29 июня были сожжены несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. В ночь на 30 июня МВД задействовало для подавления беспорядков 40 тыс. стражей порядка. В ряде городов страны улицы патрулируют отряды спецназа, применяется бронетехника и вертолеты.