Лавров: прокурора МУС заставили принять решение об ордере на арест президента РФ

Как отметил глава МИД РФ, "неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Англосаксы заставили прокурора Международного уголовного суда (МУС) принять решение об ордере на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями. В случае с решением МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущение неприкасаемости англосаксов, которые заставили этого прокурора, этнического пакистанца, как я понимаю, но с британским паспортом, заставили его в обход всех процедур, всех правил, с небывалой скоростью состряпать тот ордер, который он состряпал в отношении президента России, в отношении уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой", - сказал министр, отвечая на вопрос, может ли российская сторона гарантировать неприкосновенность президента РФ при посещении других стран.

Как отметил Лавров, "неприкасаемость" англосаксов, которые требуют от других выполнять то, что они скажут, а самих их не трогать, хорошо известна. Министр, в частности, привел в пример ситуацию, когда предыдущий прокурор МУС попытался завести дело о преступлениях американских военных в Афганистане, а Вашингтон в ответ ввел против него санкции. "Приняли закон в Соединенных Штатах, что категорически никакие ордера этого Международного уголовного суда не выполнять. Были там попытки тоже рассматривать достоверные, ни у кого не вызывавшие сомнения факты преступлений, которые англичане, австралийцы в Афганистане совершали. Суд в тряпочку молчал и, в общем-то, доказал ручную управляемость своих действий со стороны, прежде всего, американцев и британцев", - указал глава МИД РФ.

При этом министр подчеркнул, что Россию ни к чему не обязывают решения МУС. "То, что это [ордер на арест Путина и Львовой-Беловой] шито белыми нитками, известно, наверное, всем, кто мало-мальски готов непредвзято посмотреть на то, что из себя представляет Международный уголовный суд. Нас он ни к чему не обязывает, как и многие другие страны, включая, кстати, и Соединенные Штаты, и Китайскую Народную Республику, Индию. Так что это явный провал попытки усовершенствовать международное уголовное правосудие", - заключил глава МИД РФ.

17 марта МУС выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, а возможные ордера на арест юридически ничтожны.