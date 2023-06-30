Посольство РФ в Польше направило в МИД страны ноту из-за данных о задержании россиянина

В диппредставительстве сообщили, что держат вопрос на контроле

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Варшаве направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить сведения о задержании гражданина России и предъявленных ему обвинениях. Об этом сообщило в пятницу ТАСС российское дипломатическое представительство.

"Посольство направило в МИД Польши ноту с просьбой подтвердить распространяемые в СМИ сведения о задержании российского гражданина и сообщить о выдвигаемых в его адрес обвинениях", - указало диппредставительство.

"До настоящего момента какой-либо официальной информации из польских компетентных органов в посольство и консульские учреждения России в Польше на этот счет не поступало. Держим вопрос на контроле", - добавило посольство РФ.