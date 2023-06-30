Захарова заявила о протесте РФ Польше в связи с задержанием россиянина

Как отметила официальный представитель МИД РФ, Москва требует объяснений

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Москва выражает Варшаве решительный протест в связи с задержанием российского гражданина и требует объяснений. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь", - указала дипломат. "Как заявил прокурор Польши, это "14 случай ареста российских граждан". Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения", - отметила Захарова.

Ранее в пятницу генеральный прокурор Польши и министр юстиции Збигнев Зёбро на своей странице в Twitter сообщил, что Агентство внутренней безопасности страны арестовало в республике гражданина РФ, хоккеиста, обвинив его в шпионаже в пользу Москвы. По его словам, россиянин прикрывался деятельностью спортсмена и играл в хоккейном клубе первой лиги. Зёбро уточнил, что это уже четырнадцатый задержанный "разрабатываемой шпионской сети". Как заявили в пресс-службе министра-координатора по делам спецслужб, россиянин "в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах".

По данным следствия, россиянин находился в Польше с октября 2021 года. Прокурор предъявил ему обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Судом принято решение о его аресте на три месяца.