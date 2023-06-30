Сальдо сообщил об ударе российских сил по скоплению ВСУ у Антоновского моста

По словам врио губернатора Херсонской области, 30 украинских военных были уничтожены

ГЕНИЧЕСК, 30 июня. /ТАСС/. Российские военные ударили по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ) для зачистки местности у Антоновского моста в Херсонской области, 30 украинских военных уничтожены. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Военнослужащие группировки "Днепр" продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооруженных формирований. Сегодня нанесен удар <...>: тридцать боевиков убиты, еще с десяток покалечены", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что остатки группировки прячутся "по обе стороны от моста по дачам". По его словам, по ним эффективно работает артиллерия, затем будет проведена окончательная зачистка.