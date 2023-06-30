Лавров: на Совете глав государств ШОС планируется принятие Ирана в организацию 4 июля

Как указал глава МИД РФ, организация также приветствует и новых диалоговых партнеров

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Полноформатное принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и подписание меморандума об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС планируется 4 июля на Совете глав государств организации. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на презентации Национального центра народной дипломатии ШОС.

"На предстоящем уже 4 июля заседании Совета глав государств [организации] будет оформлено полноформатное членство Ирана, и будет подписан меморандум об обязательствах Белоруссии, что также запустит процедуру ее полноценного присоединения к Шанхайской организации [сотрудничества]", - сказал он.

Кроме того, Лавров указал на то, что организация также приветствует и новых диалоговых партнеров. "Отныне шосовское пространство, с учетом и новых членов, и государств-партнеров по диалогу, простирается от Европы и Ближнего Востока до Южной и Юго-Восточной Азии", - добавил он.

"Разумеется, продолжается рассмотрение дополнительных заявок от заинтересованных стран", - заключил глава российского дипведомства.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. В настоящее время в состав организации входят восемь стран: ее основатели Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан.

Нью-Дели в 2023 году председательствует в ШОС. Саммит организации запланирован на 4 июля. Как ранее сообщил индийский МИД, встреча лидеров ШОС пройдет в виртуальном формате.