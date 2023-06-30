Лавров заявил, что решения о высылках дипломатов принимаются по принципу взаимности

По словам главы МИД РФ, НАТО и Евросоюз создали ситуацию, когда нет потребности в интенсивности дипломатических контактов, которая была во времена, когда РФ с этими странами "жили в дружбе"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Решения об ограничениях в дипломатии и о высылках дипломатов принимаются по принципу взаимности, заявил на онлайн-брифинге министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В дипломатии взаимность во всем: и в добром отношении, и уступках, ну и конечно, в хамстве", - сказал он, отвечая на вопрос о том, до каких пор может развиваться спираль взаимных ограничений и высылок дипломатов.

По его словам, НАТО и Евросоюз создали ситуацию, когда нет потребности в интенсивности дипломатических контактов, которая была во времена, когда РФ с этими странами "жили в дружбе, сотрудничестве и добрососедстве, совместные инвестиции делали, деньги зарабатывали". "Нет сейчас такой необходимости, потому что контакты на 90%, наверно, заморожены по сравнению с тем, что было", - отметил он.

"Конечно, мы хотим, чтобы посольства, генеральные консульства работали нормально, чтобы они не сталкивались с проблемами [относительно] выплаты зарплаты, перевода денег для поддержания помещений в должном состоянии и так далее. Но не мы инициировали эти проблемы, равно как не мы инициировали изгнания дипломатов и требования давать и устанавливать паритет", - пояснил Лавров.

При этом министр подчеркнул, что в принципе "око за око" можно слишком далеко зайти.