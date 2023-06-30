Врио главы республики Денис Пушилин подписал указ ликвидации диппредставительства не позднее 31 августа

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Распоряжение о закрытии посольства ДНР в Москве поступит в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте дипведомства.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ ликвидации МИД республики не позднее 31 августа.

"Посольство Донецкой Народной Республики в Российской Федерации, учрежденное правительством Донецкой Народной Республики, входит в систему ликвидируемого министерства. Издание правительством ДНР соответствующего распоряжения о закрытии посольства также ожидается в ближайшее время", - сказано в сообщении.

Уточняется, что поддержка жителей ДНР за пределами республики будет осуществляться представительством в Москве, его создание предусмотрено указом врио главы ДНР о системе и структуре исполнительных органов.