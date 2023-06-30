В Запорожской области создали штаб общественного наблюдения на выборах

Он будет осуществлять контроль соблюдения законности, начиная со стадии выдвижения кандидатов, их регистрации

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Штаб общественного наблюдения на сентябрьских выборах создан в Запорожской области. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил заместитель председателя Общественной палаты региона Антон Бибаров-Государев.

"Начинает работать штаб общественного наблюдения на предстоящих выборах. Напомню, что по всей стране в сентябре пройдут выборы разных уровней, и Запорожская область не исключение. Центральным событием у нас будут выборы нашего законодательного собрания", - сказал Бибаров-Государев.

Он отметил, что Общественная палата Запорожской области примет активное участие в организации наблюдения за ходом голосования. "В Запорожской области, конечно, на определенных условиях, как и в других новых регионах [РФ], будет проходить голосование с учетом, в первую очередь, необходимости обеспечения безопасности как самих избирателей, так и членов участковых избирательных комиссий", - отметил Бибаров-Государев.

По его словам, штаб будет осуществлять контроль соблюдения законности, начиная со стадии выдвижения кандидатов, их регистрации. "Форматов для общественного наблюдения у нас достаточно, чтобы обеспечить работу надлежащим образом именно общественного контроля, - отметил он. - Здесь Общественная палата не одинока, у нас есть, безусловно, партнерские организации, одна из которых ассоциация "Независимый общественный мониторинг". Это серьезная федеральная структура, которая уже не первый год занимается организацией именно общественного наблюдения вместе с Общественной палатой РФ".

К потенциальным наблюдателям на предстоящих выборах, по словам заместителя председателя Общественной палаты Сергея Корабельникова, будут предъявлены серьезные требования. "Они пройдут соответствующее обучение. Будет организован практически круглосуточный мониторинг ситуации и юридическая экспертиза на случай спорных вопросов, чтобы мы оперативно принимали то или иное решение и объективно оценивали ситуацию".

Корабельников напомнил, что голосование будет проходить три дня - 8, 9 и 10 сентября. "Это, во-первых, дает право выбора, когда человеку удобно прийти на избирательный участок. Во-вторых, это дает время подумать и принять максимально правильное решение. И третье, тоже немаловажный момент, это вопрос безопасности, потому что таким образом, разбивая на три дня ход голосования, мы не допускаем большого скопления людей в одном месте", - отметил Корабельников.

О выборах

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.