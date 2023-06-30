Захарова заявила, что Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала информацию о том, что в столице Украины установили дополнительные устройства для измерения радиации

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Киев готовится совершить очередной теракт. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что в столице Украины установили дополнительные устройства для измерения радиации, а также то, что на днях в ряде регионов страны начались учения на случай аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Киевские власти готовятся совершить очередной теракт!" - написала дипломат в пятницу в своем Telegram-канале.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, комментируя утверждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что РФ якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.