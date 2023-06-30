"Передряга, а не попытка мятежа" и абсурдный ордер МУС. Что сказал Лавров на брифинге

Западу не стоит беспокоиться за национальные интересы России в связи с попыткой мятежа 24 июня. Россия из любых передряг всегда выходила более сильной, так будет и в этот раз. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что мятеж в России трудно назвать громче, чем "передрягой".

Что касается судьбы ЧВК "Вагнер" в странах Африки, то все зависит от правительств этих государств и от того, насколько они заинтересованы в продолжении этой формы сотрудничества для обеспечения своей безопасности. Также в ходе онлайн-брифинга глава МИД РФ говорил об Украине, военных преступлениях, отсутствии перспектив для продления зерновой сделки и ордере Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина. По словам Лаврова, Запад заставил прокурора в обход правила о неприкосновенности руководителей государств выдать этот арест. Однако Россию ни к чему не обязывают решения МУС.

О стабильности в России

Россия никому не обязана объяснять и давать какие-то заверения, что страна не скатывается к смуте после попытки мятежа. РФ действует транспарентно. "Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения - это ваши проблемы".

Саму попытку мятежа трудно назвать громче, чем "передрягой". "Россия всегда из любых передряг <…> выходила более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался".

"За наши национальные интересы, спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста агентства Reuters.

О ЧВК "Вагнер"

Вопрос нахождения ЧВК "Вагнер" в Африке регулируется напрямую контрактами африканских стран с этой компанией. Какая будет судьба этих договоренностей - "это решать прежде всего правительствам соответствующих стран, насколько они будут заинтересованы продолжать эту форму сотрудничества для обеспечения безопасности органов власти".

Об ордере МУС

Запад заставил в обход всех процедур и правил прокурора МУС принять решение об ордере на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. "Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями. В случае с решением МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущение неприкасаемости англосаксов".

Россию, как и многие другие страны, ни к чему не обязывают решения МУС. "Так что это явный провал попытки усовершенствовать международное уголовное правосудие".

О военных преступлениях

Россия хочет, чтобы все дискуссии опирались на факты. Однако западные коллеги не могут предъявить такие факты, на основе чего Москву обвиняют в военных преступлениях и нарушении международного гуманитарного права.

Международные организации, включая ООН, готовят свои заключения на основе информации от представителей украинского режима. При этом они не общаются с теми, кто живет на российской стороне линии соприкосновения. А в интернете и социальных сетях имеется немало подтверждений зверств и нарушений украинскими боевиками всех мыслимых законов войны.

Москва не скрывает имена детей, вывезенных в Россию из зоны боевых действий. Десятки детей вернулись к своим родственникам, когда они объявились. Россия будет добиваться правды в вопросе положения прав детей на Украине на основе своего расследования.

О зерновой сделке

"Отношение к этой сделке со стороны Запада возмутительно". Опубликованный Великобританией и США документ о том, что российская сельскохозяйственная продукция не подпадает под санкции, "оправдательный" и "лживый". Однако Москва обходит "и географические маршруты, и прочие технологические препятствия, выстроенные Западом" - экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается.

В случае прекращения зерновой сделки Россия обеспечит поставки сопоставимой или большей партии в беднейшие страны за свой счет.

Пока же Москва не видит доводов в пользу продления зерновой сделки, потому что она в части украинского зерна давно стала коммерческой.

О военной операции на Украине

Страны Запада пытаются временно заморозить этот конфликт и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане.

Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о завершении конфликта на Украине "за счет переговоров" странное. Такие западные заявления говорят о том, что "Украина сначала должна победить", а потом уже нужно решать вопрос о переговорах. "Это уже шизофреническая ситуация".

Запад заявляет, что единственная основа для переговоров - "пресловутая формула мира" из 10 пунктов президента Украины Владимира Зеленского. "Там есть нейтральные вещи, банальные, <..> непонятно зачем туда включенные", например обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, то есть то, что подорвано санкциями.

Но главное в отношении перспектив заключения мирного договора состоит в том, что в плане Зеленского говорится о России, в том числе о трибунале и репарациях. "Вот что сейчас является позицией Запада, когда он говорит о необходимости переговоров и мирного урегулирования". Такое "раздвоение, растроение личностей не помогает правильно ориентироваться в ситуации".

О Западе

Цель Запада - не позволить ни России, ни Китаю укреплять ряды единомышленников, а также воспрепятствовать расширению БРИКС и росту ее авторитета в мире, подорвать объединительные процессы в Евразии в рамках различных организаций, например ОДКБ.

Москва не видит нужды в прежних объемах дипломатических контактов с Европой и США, как это было "до того, как Запад объявил войну руками украинского нацистского режима".

О работе ООН

РФ знает много примеров нарушения требования к Секретариату ООН не получать указаний от каких-либо правительств. Однако мировое большинство "не хочет жить по западным правилам и отстаивает универсальные нормы международного права". А Россия ставит перед собой задачу, которую разделяет большинство стран, - обеспечить выполнение всех принципов Устава ООН.

Россия будет добиваться скорейшего расширения Совбеза ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Об отношениях РФ и стран Африки

Подготовка к саммиту Россия - Африка находится на финишной прямой, больше половины стран-участниц будут представлены на высшем уровне. Готовится большая декларация о планах взаимодействия между Россией и африканскими государствами на ближайшие несколько лет.

Странам Африки приходится выдерживать "абсолютно наглое, беспардонное и бесцеремонное" давление со стороны США и Европы. Однако Запад должен относиться к этим странам как к взрослым, уважать их право выслушать оценки обеих сторон, а потом самим определяться с позицией.