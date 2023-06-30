Посла Колумбии пригласили в МИД РФ

Ему указано на необходимость рекомендовать гражданам страны избегать посещения территорий в зоне проведения СВО

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Посол Колумбии в России Эктор Исидро Аренас Нейра был приглашен в МИД РФ в связи с заявлением Боготы о трех пострадавших колумбийцах в Краматорске, ему указано на необходимость рекомендовать гражданам страны избегать посещения территорий в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

"30 июня в МИД России был приглашен посол Колумбии в Москве Аренас Нейра, которому в связи с заявлениями колумбийского руководства относительно трех граждан этой страны, пострадавших в городе Краматорске, были даны пояснения", - указали в министерстве. "Обратили внимание посла на настоятельную необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий", - добавили в МИД.

В МИД РФ указали, что законной целью удара Вооруженных сил РФ являлся пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). "В момент поражения цели колумбийские гражданские лица оказались в ресторане, располагающемся в том же здании, - уточнили в дипведомстве. - По имеющейся информации, они были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках. Желаем колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место".

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что для РФ "ценна жизнь каждого человека". В этой связи в министерстве напомнили о тысячах мирных жителей, погибших и раненых с 2014 года в Донбассе, о размещении украинскими военными вооружения на гражданских объектах и использовании ими мирного населения в качестве живого щита, о совершенных ВСУ диверсиях и терактах на российской территории. "Выразили сожаление, что ни разу не видели реакции колумбийского руководства на эти события", - указали в МИД.