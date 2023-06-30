Даванков предложил Голиковой разработать федеральный проект по борьбе с одиночеством

Вице-спикер Госдумы также выступил с предложением создать "рейтинг самых одиноких регионов"

МОСКВА, 30 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, в котором предложил создать "рейтинг самых одиноких регионов" и реализовать отдельный федеральный проект по борьбе с одиночеством в составе нацпроекта "Демография". Об этом парламентарий сообщил в ТАСС в пятницу.

Он отметил, что уход приложения для онлайн-знакомств Tinder из России - небольшая потеря, так как существуют аналогичные сервисы знакомств на базе российских технологических платформ.

"На смену Tinder должен прийти федеральный проект по борьбе с одиночеством. Речь не только о сервисах знакомств. Проблема одиночества в России стоит очень остро, по опросам, одинокими чувствуют себя более 60 млн россиян. Такой проект я предложил запустить Татьяне Голиковой. На старте нужно составить рейтинг самых одиноких регионов страны", - сказал Даванков.

По его словам, далее в этих регионах стоит запустить в пилотном режиме досуговые площадки для различных возрастов, создать региональные и муниципальные программы поддержки одиноких людей, стимулировать развитие цифровых сервисов знакомств.

В тексте обращения (есть в распоряжении ТАСС) указано, что условием для господдержки этих сервисов может стать интеграция с основными государственными информационными системами для фиксации количества браков, заключенных благодаря работе таких сервисов. Также отмечается, что конечной целью реализации федерального проекта должно стать кратное снижение числа граждан, которые чувствуют себя одинокими.

В пятницу стало известно, что приложение для онлайн-знакомств Tinder окончательно перестало работать в России. Оно также пропало из магазинов приложений Play Market от Google и AppStore от Apple.