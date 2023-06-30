Путин поговорил по телефону с премьером Индии

Нарендра Моди поддержал действия российских властей в связи с событиями 24 июня

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба Кремля.

"В связи с событиями 24 июня Нарендра Моди выразил понимание и поддержку решительных действий российского руководства по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности ее граждан", - говорится в сообщении.

Путин в беседе с Моди обратил внимание, что Украина категорически отказывается решать конфликт дипломатическим путем. "Затронута ситуация вокруг Украины. Президент России дал оценку нынешнего положения дел в зоне специальной военной операции, подчеркнув категорический отказ Киева от политико-дипломатических шагов по урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.

Также Путин и Моди подтвердили, что Москва и Нью-Дели намерены и далее укреплять стратегическое партнерство. "Разговор носил содержательный и конструктивный характер. Лидеры подтвердили взаимный настрой на укрепление особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и условились о дальнейших контактах", - говорится в сообщении.

Обсуждая двустороннее сотрудничество, Путин и Моди отметили, что важно и дальше последовательно заниматься совместными проектами в разных сферах. Они констатировали, что товарооборот между Россией и Индией значительно вырос в 2022 году и первом квартале 2023-го.

Кроме того, Путин обсудил с Моди взаимодействие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Группе двадцати. "Особое внимание уделено взаимодействию по линии Шанхайской организации сотрудничества и Группы двадцати, в которых Индия в настоящее время выполняет председательские функции, а также в формате БРИКС", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе индийской стороны, Путин и Моди условились о продолжении контактов. Ранее на этой неделе Путин провел телефонные беседы с президентами ОАЭ и Ирана, наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии, эмиром Катара, королем Бахрейна, которые также поддержали действия руководства РФ 24 июня.

Визит Моди в Вашингтон

Моди проинформировал Путина о своем недавнем визите в Вашингтон. "Нарендра Моди информировал о состоявшихся у него международных контактах, в том числе в ходе недавнего визита в Вашингтон", - говорится в сообщении.

Моди посещал Соединенные Штаты с государственным визитом с 21 по 23 июня. Официальная часть программы началась в Нью-Йорке, где премьер-министр Индии принял участие в праздновании Международного дня йоги в ООН.

В тот же день он посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудили партнерство в сфере технологий, оборонно-промышленного комплекса и космоса. Так, по итогам переговоров власти США и Индии договорились о проведении совместной миссии к Международной космической станции в 2024 году.

Также, как сообщил Байден на совместной пресс-конференции, стороны обсуждали ситуацию вокруг Украины.

О Саммите ШОС

Саммит ШОС пройдет 4 июля. Нью-Дели председательствует в организации в этом году. Как ранее сообщал индийский МИД, встреча лидеров ШОС пройдет в виртуальном формате. Ожидается, что на предстоящем саммите новым членом организации станет Иран.

ШОС была основана 15 июня 2001 года в Шанхае. На сегодняшний день в состав организации входят восемь стран: ее основатели Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, а также присоединившиеся в 2017 году Индия и Пакистан.