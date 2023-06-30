Медведев: РФ с интересом наблюдает за беспорядками во Франции и обсудит их с партнерами

По мнению зампреда российского Совбеза, наблюдать за этим событиями особенно любопытно "в контексте многолетней "удачной" миграционной политики некогда просвещенной Европы"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в России с интересом наблюдают за разгоревшимися во Франции после убийства полицией подростка беспорядками и готовы обсудить происходящие на Западе политические процессы с партнерами. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"С не меньшим интересом также смотрим за событиями во Франции, на столпотворения и беспорядки на улицах. И тоже, конечно, обсудим их со своими партнерами", - написал Медведев, комментируя прозвучавшие из западных столиц заявления о том, что там наблюдают за событиями в России и будут обсуждать их партнерами.

"Некоторые деятели даже о появившихся на фасаде России трещинах вещали", - напомнил он, обратив внимание на то, что всего несколько лет назад "любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия", "а сейчас с интересом наблюдаем за тем, кого и как выберет многострадальный американский народ - шаркающего старика с острой деменцией или молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора".

По мнению Медведева, наблюдать за протестами во Франции особенно любопытно "в контексте многолетней "удачной" миграционной политики некогда просвещенной Европы".

Обратив внимание западных политиков на проблемы их собственных стран, Медведев резюмировал, что "не на ком взгляд остановить, а уж тем более не с кем вести дела". "Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя: "Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья". Впрочем, если вспомнить еще одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: "Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего", - написал он.