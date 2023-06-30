Путин предложил считать Дербент пятитысячилетним городом

В 2015 году город отметил свое двухтысячелетие

МАХАЧКАЛА, 30 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Дагестан в среду предложил считать Дербент пятитысячилетним городом. Об этом в пятницу журналистам сообщил глава республики Сергей Меликов.

"Вы, наверно, слышали в прямом эфире как восторженно Владимир Владимирович отзывался о Дербенте и даже поправил меня: когда я доложил ему о том, что мы несколько лет назад отмечали двухтысячелетие Дербента, президент подчеркнул, что, наверно, стоит обращаться к другой исторической дате и считать, что Дербенту 5 тыс. лет. Мы это восприняли, в том числе, как указание. Я всех дагестанцев и всех россиян поздравляю с тем, что у нас теперь есть пятитысячилетний город", - сказал Меликов.

Во время посещения Дербента Путин побывал в цитадели Нарын-Кала, Джума-мечети, парке имени Низами Гянджеви и провел совещание по развитию туризма.

Дербент считается древнейшим из современных городов России, он находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году отпраздновал свое двухтысячелетие. Поселение на данной территории существовало еще около 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе, Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.