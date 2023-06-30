Президиум Духовного управления мусульман России осудил акцию сожжения Корана в Швеции

В ДУМ РФ отметили, что такие поступки являются нарушением не только религиозных прав, но и прав личности на уважение, честь и достоинство

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президиум Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ осудил проведенную в Стокгольме акцию сожжения Корана.

"Президиум Духовного управления мусульман Российской Федерации выражает самое решительное осуждение акции сожжения благородного Корана у мечети в центре Стокгольма", - сообщается в Telegram-канале ДУМ РФ.

В президиуме отметили, что такие поступки являются нарушением не только религиозных прав, но и прав личности на уважение, честь и достоинство, так как это задевает чувство достоинства мусульман по всему миру.

"Мы призываем мусульман не поддаваться на данную провокацию, не позволять врагам ислама сеять межнациональный и межрелигиозный раздор", - говорится в сообщении.

Акция сожжения Корана прошла 28 июня с разрешения полиции на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатор, 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. В этот день мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников в исламе.