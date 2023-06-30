Гаврилов заявил, что Белоруссия понимает причины выхода России из ДОВСЕ

По словам главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, некоторые центральноевропейские страны "подошли к обсуждению в нейтральном ключе, выразив сожаление в связи с тем, что от нынешних противоречий европейский регион не станет сильнее или безопаснее"

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Белоруссия на прошедшей в Вене конференции по выходу России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) отнеслась с пониманием к позиции Москвы. Об этом заявил в пятницу ТАСС глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"С пониманием нашей позиции выступили белорусы, также подчеркнувшие "усилия" Запада по развалу ДОВСЕ", - сказал дипломат.

Он также отметил, что некоторые центральноевропейские страны "подошли к обсуждению в нейтральном ключе, выразив сожаление в связи с тем, что от нынешних противоречий европейский регион не станет сильнее или безопаснее".

Конференция по выходу России из ДОВСЕ прошла в Вене 29-30 июня. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в ходе конференции, что вина за возможное прекращение Договора об обычных вооруженных силах в Европе ляжет на США и их союзников. Он отметил, что Запад выбрал путь конфронтации.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня.

Договор был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения.