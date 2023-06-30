Гаврилов: Запад пытается обвинить Россию в разрушении режима контроля за вооружениями

Позиция представителей НАТО и ЕС еще раз подтвердила правильность решения о выходе Москвы из ДОВСЕ, отметил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Страны Запада на прошедшей 29-30 июня в Вене конференции по выходу России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) попытались обвинить Москву в разрушении режима контроля за вооружениями. Об этом в пятницу ТАСС заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Представители коллективного Запада ничего не нашли лучше, как зачитать заготовленные на основе американской методички крайне политизированные заявления, в которых, естественно, пытались возложить всю вину за разрушение режима контроля над вооружениями на нас", - сказал он.

По его словам, позиция представителей НАТО и ЕС еще раз подтвердила правильность решения РФ, так как в условиях полной "глухоты" со стороны Запада "ни о каком диалоге о контроле над вооружениями не может идти речи".

"Ясно одно: европейскую безопасность без участия нашей страны выстроить невозможно. Рано или поздно западные горячие головы образумятся, и им ничего не останется, как сесть за стол переговоров. Но уже на наших условиях", - подытожил Гаврилов.

Президент России Владимир Путин 29 мая подписал закон о денонсации ДОВСЕ, он вступил в силу 9 июня.

Договор был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения. 11 марта 2015 года РФ приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в договоре, но чисто юридически продолжала оставаться в нем. С этого времени интересы РФ в Совместной консультативной группе представляла Белоруссия.