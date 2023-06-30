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Единый день голосования

Избирком Воронежской области зарегистрировал пятерых кандидатов на выборы губернатора

Голосование состоится в сентябре

ТАСС, 30 июня. Избирательная комиссия Воронежской области зарегистрировала пятерых кандидатов на пост губернатора. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

"Представили документы три кандидата на должность губернатора Воронежской области: Борисов Игорь Борисович, выдвинутый партией "Родина"; Гусев Александр Викторович, выдвинутый партией "Единая Россия"; Тарасов Ярослав Николаевич, выдвинутый партией "Справедливая Россия - патриоты - за правду", - говорится в сообщении.

Ранее комиссия приняла документы от представителя регионального отделения партии "Справедливая Россия", редактора районной газеты "Россошь" Виталия Климова, а также от представителя партии ЛДПР, координатора ВРО и руководителя фракции ЛДПР в Воронежской облдуме Павла Большова. Таким образом, на пост главы региона претендуют пять человек.

Выборы главы региона в Воронежской области пройдут 10 сентября в связи с предстоящим окончанием полномочий губернатора Гусева.

В конце декабря 2017 года президент России Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в Центральном федеральном округе. Тогда врио главы региона стал мэр Воронежа Гусев. Позже его выдвинула на выборы главы региона партия "Единая Россия". 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияВоронежская область
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