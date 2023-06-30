Лавров заявил, что Запад пытается собрать нацистскую коалицию против России и Белоруссии

Они не стремятся выстраивать с Москвой и Минском отношения на основе равноправия и взаимоуважения, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Запад, используя в качестве инструмента киевский режим, пытается собрать нацистскую коалицию против славянских народов России и Белоруссии. Об этом говорится в выступлении министра иностранных дел России Сергея Лаврова на приеме по случаю Дня независимости Белоруссии. Текст выступления опубликован в пятницу на сайте МИД РФ.

"Видим, как сейчас возрождается нацизм при полном попустительстве и поощрении наших западных соседей. В нашем некогда, как казалось, общем европейском доме посеяны зерна ненависти, расового превосходства, зерна отмены культуры, в том числе и славянской. Это не скрывается. Превращается в практическую политику. Сносятся памятники тем, кто освобождал Европу. На их месте воздвигают статуи нацистских преступников Степана Бандеры, Романа Шухевича и прочих", - сказал он.

"То, что делает Запад, используя в качестве инструмента киевский режим, не может быть расценено иначе, как очередная попытка собрать нацистскую коалицию против славянских народов, России и уже против Белоруссии. Это объявлено официально. Все маски толерантности, добрососедства, благодушия, европейского гуманизма сброшены", - отметил глава МИД РФ.

Как подчеркнул Лавров, Запад не стремился выстраивать с Россией и Белоруссией отношения на основе равноправия и взаимоуважения. "Все то, что происходило между нами и Европой все годы после того, как Белоруссия и Россия стали независимы, - все оказалось игрой, притворством, прикрытием для того, чтобы отстаивать исключительно свои эгоистичные интересы. Не было никакого искреннего желания реализовывать клятвенные обещания создавать некие общие пространства, продвигать общие ценности на основе равноправия и взаимного уважения. Все заключенные договоренности были разрушены", - продолжил российский министр.

По его словам, необходимо и дальше развивать сотрудничество в рамках таких объединений, как Союзное государство, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. "Вывод у нас один - мы должны полагаться на самих себя. Прежде всего, на Союзное государство, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, проекты выстраивания Большого евразийского партнерства с участием упомянутых мной организаций, ШОС. С учетом тех проектов, которые реализуются в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", - добавил Лавров.

Сила в единстве

Министр выразил убежденность в том, что Россия и Белоруссия смогут преодолеть любые вызовы. "Безусловно, сила в единстве. За эти годы не раз смогли убедиться, что вместе мы решим любые проблемы. Нас испытывали на прочность в августе 2020 года и в июне этого года. Каждый раз солидарность, братское единство, взаимовыручка наших народов, твердость наших президентов помогали преодолеть любые вызовы, стоявшие перед нами. Убежден, что преодолеем любые другие, которые наверняка еще возникнут в нашей общей истории", - подчеркнул глава российского дипведомства.

Лавров также присоединился к поздравлениям по случаю Дня независимости Белоруссии. "Уже отмечалось, что это - общий праздник. Он неразрывно связан с вехами Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Всегда будем помнить подвиг отцов, дедов, прадедов, будем стремиться передавать детям эту память, чтобы никогда больше на нашей земле не возрождались угрозы наподобие той, которую испытал Советский Союз - и белорусский, и российский народы, и все народы СССР в 1941 году, и затем в последующие годы страшной мировой войны", - указал он.

"Хотел бы еще раз поздравить всех наших белорусских друзей и всех россиян с этим прекрасным праздником. Пожелать доброго здоровья, успехов нашим белорусским коллегам во всех их начинаниях. Тем более, что их успех - это наш успех. В рамках Союзного государства уже выработали такое количество совместных проектов, программ, что судьба у нас неразлучна", - заключил российский министр.