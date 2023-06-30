Слуцкий: подконтрольные США структуры не смогут организовать в Сербии цветную революцию

Глава ЛДПР подчеркнул, что коллективный Запад в последние годы оказывает давление на политическое руководство Белграда, пытаясь продвинуть политику русофобии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Подконтрольные США и ЕС структуры пытаются дестабилизировать внутриполитическую ситуации в Сербии, но их попытки организовать цветную революцию в этой стране обречены на провал. Такое мнение выразил лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в пятницу.

"Подконтрольные Вашингтону и Брюсселю западные сетевые структуры ведут целенаправленную работу по дестабилизации внутриполитической ситуации в Сербии. <...> Но все их попытки организовать здесь "цветную революцию" захлебнутся, это однозначно", - написал политик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что коллективный Запад в последние годы оказывает давление на политическое руководство Сербии, пытаясь продвинуть политику русофобии, однако президент Александар Вучич твердо отстаивает суверенитет и национальные интересы своей страны.

Слуцкий добавил, что отношения между Россией и Сербией проверены временем и имеют глубокие корни.