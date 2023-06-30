Пискарев: попытки иностранного вмешательства усилятся по мере приближения к выборам

Депутат добавил, что комиссия по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ "продолжит свою работу по выявлению таких попыток"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Попытки вмешательства в дела РФ со стороны недружественных стран будут усиливаться с приближением выборов. Такое мнение выразил в пятницу глава комитета Госдумы по безопасности, председатель комиссии палаты по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Очевидно, что по мере приближения избирательной кампании попытки вмешательства со стороны недружественных стран будут только усиливаться. Подготовка под видом наблюдателей на различных образовательных тренингах за рубежом будущих протестных активистов - давно опробованная на Западе технология", - отметил Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он добавил, что думская комиссия "продолжит свою работу по выявлению таких попыток в избирательной сфере".

Кроме того, подчеркнул Пискарев, члены комиссии разделяют позицию Верховного суда, который разъяснил, что лицо, имеющее статус иностранного агента, не может быть наблюдателем на выборах или референдуме. "Еще раз подтверждаем необходимость решительных мер для противодействия вмешательству в избирательный процесс в нашей стране. Нельзя допустить, чтобы те, кто целенаправленно выступает и действует против интересов нашего государства, оказывали влияние на наши выборы", - подчеркнул Пискарев.

Пленум Верховного суда РФ ранее разъяснил, что лица, имеющие статус иностранного агента, не могут выступать наблюдателями на выборах или при проведении референдума. Пленум напомнил, что по закону "лицо, являющееся иностранным агентом, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, достижению определенного результата на выборах, референдуме, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума".