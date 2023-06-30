Путин обсудил с главой Роскосмоса работу в космосе частных компаний

Президент отметил, что недавно уже общался с Юрием Борисовым на эту тему

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с главой Роскосмоса Юрием Борисовым работу в космосе частных компаний, в частности для освоения орбит до 200 км.

"Вчера на форуме АСИ, наверное вы обратили внимание, обсуждался вопрос о создании и использовании низкоорбитальной группировки, это до 200 км. Там проблемы, связанные с двигателями прежде всего, чтобы держать эту высоту. Это частные компании", - сказал он.

Президент упомянул, что недавно общался с Борисовым на эту тему, и глава Роскосмоса высказал предложение, чтобы частные компании "привлекать к космосу".

Также Борисов рассказал Путину об усилении спутниковых группировок (в том числе навигационной системы ГЛОНАСС), о предстоящей, - первой в истории современной России - миссии на Луну, о работе над Российской орбитальной станцией, которая придет на смену МКС, и перспективах сотрудничества в космосе со странами Африки.

На форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени" предприниматель из Сергиева Посада Вячеслав Темкин затронул тему необходимости освоения "низкого" космоса. Он отметил, что на данный момент большая часть спутников работает на высотах от 500 км. При этом многие страны, в том числе Германия, Китай, США, Япония стараются занять место в космосе до 200 км. Однако фактически низкие высоты не заняты, потому как существующие двигатели коррекции не справляются с задачей удержания спутника на низкой орбите, из-за сильного влияния остаточной атмосферы. Для решения этой задачи, нужны другие двигатели. Темкин рассказал о том, что его компания создала двигатель, который использует остаточные газы атмосферы в качестве рабочего тела, а также платформу для серийного производства дешевых малогабаритных спутников для высот 150-200 км. По его словам, внедрение этих технологий позволило бы России первой в мире занять "низкий" космос и эффективно решать задачи управления высокоточным оружием, управления беспилотными аппаратами, навигации, обеспечения устойчивой связью северных территорий, малонаселенных территорий России.

Темкин попросил Путина дать указание Роскосмосу предусмотреть бюджет на завершение совместных испытаний, изготовление пяти опытных образцов малогабаритных спутников и проведение летных испытаний в космосе, и, кроме того, поручить правительству разработать программу по освоению "низкого" космоса и предусмотреть ассигнования на ее реализацию.

Участие частных компаний в освоении космоса

Путин в ответ сообщил, что ранее уже обсуждал с главой госкорпорации Юрием Борисовым перспективы взаимодействия Роскосмоса с частными компаниями и поддерживает такой подход. Президент также пообещал обсудить с Борисовым и поддержку проекта по освоению "низкого" космоса, назвав это "интересным и перспективным направлением".