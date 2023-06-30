В Ленобласти откроют несколько участков с 1-4 сентября для избирателей новых субъектов РФ

Всего в регионе откроют четыре экстерриториальных участка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Жители новых субъектов России смогут досрочно принять участие в едином дне голосования на территории Ленинградской области с 1 по 4 сентября. Об этом сообщил на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.

"Чтобы те лица, которые живут и работают на территории Ленобласти, но приехали из Донецкой, Луганской [народных республик], Запорожской и Херсонской областей имели право проголосовать, на территории Ленобласти будет создано четыре экстерриториальных участка в период с 1 по 4 сентября этого года, все граждане смогут проголосовать за выборы регионального уровня, за депутатские корпусы наших четырех новых субъектов России. Мы даем согласие и максимальные возможности, чтобы жители этих регионов смогли проголосовать на территории Ленобласти", - сказал он.

Лебединский добавил, что голосование будет проходить двумя способами: выездным либо в местах, определенных как места участковых избирательных комиссий, о которых станет известно позднее.

Выборы президента Узбекистана

По словам Лебединского, подобная практика с досрочным голосованием уже реализуется на территории Ленобласти. Сейчас граждане Узбекистана принимают участие в выборах президента республики.

"В период с 28 июня по 5 июля на территории Всеволожского, Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского и Тосненского районов пройдет досрочное голосование граждан Республики Узбекистан, проживающих на территории Ленобласти. Определено 18 мест на территории Ленинградской области, куда приезжают представители УИК. 9 июля все, кто не проголосует досрочно, смогут это сделать в консульстве на территории Петербурга", - отметил он.

Выборы в Ленобласти

Лебединский также напомнил, что в 2023 году в Ленинградской области 9 и 10 сентября в единый день голосования жители будут принимать участие в региональных выборах. Будет открыто более 40 избирательных участков.

"Из выборов регионального уровня у нас один одномандатный округ №5 - это Свердловский округ 7-го созыва законодательного собрания во Всеволожском районе. Очередные выборы представительного органа Колтушского городского поселения, замещению подлежит 20 мандатов, и очередные выборы представительного органа Волошовского сельского поселения, там подлежат замене 10 мандатов", - сказал Лебединский.

По его словам, на выборы регионального уровня выдвинутых кандидатов нет, ведется работа политическими партиями, которые собираются выдвинуть своих кандидатов. В муниципальных выборах Колтушского и Волошовского поселениях сбор подписей продлится до 23 июля. Документы в территориальную избирательную комиссию Всеволожского района должны быть предоставлены до 29 июля. Выборы на замещение еще 19 мандатов в 10 советах депутатов в ряде районов пройдут в 2024 году 8 сентября.

О выборах в новых регионах России

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем примут участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами. Принято решение, что выборы будут проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября.