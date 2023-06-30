В ДНР надеются, что дипломаты МИД республики станут костяком нового представительства

В республике вместо МИДа планируют создать Министерство по внешним связям и информации

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Дипломаты действовавшего на территории Донецкой Народной Республики МИД могли бы стать костяком нового представительства внешнеполитического ведомства в регионе. Об этом ТАСС сообщила бывший министр иностранных дел ДНР, сенатор Наталья Никонорова.

"Как известно, Президент России призвал делать акцент на местных специалистах при формировании новых органов власти. Так что мы надеемся, что наши дипломаты, которые, будучи сотрудниками МИД ДНР, получили большой и уникальный опыт во внешнеполитической деятельности, станут тем самым формирующим костяком для новых органов. При этом их погруженность в специфику Республики - несомненное преимущество", - сказала сенатор.

Также Никонорова добавила, что в ДНР вместо МИДа создадут Министерство ДНР по внешним связям и информации.

28 июня на официальном портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект приказа дипведомства, согласно которому МИД планирует внести изменения в перечень территориальных органов - представительств министерства на территории Российской Федерации и добавить в него представительства в Донецке и Луганске.