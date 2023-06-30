В ДНР до конца года упразднят госслужбу исполнения наказаний

Процедуру ликвидации планируют завершить до конца 2023 года

ДОНЕЦК, 30 июня. /ТАСС/. Государственную службу исполнения наказаний ликвидируют до конца 2023 года. Об этом говорится со ссылкой на указ врио главы региона Дениса Пушилина в сообщении в Telegram-канале "ДНР. Принято", где публикуются официальные документы региона.

"Упразднена Государственная служба исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. Согласно документу, процедура ликвидации должна быть завершена не позднее 31 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. Итоги голосования показали, что подавляющее большинство жителей этих регионов высказались за вхождение в состав России.