Эксперты: мятеж "Вагнера" был обречен благодаря консолидации общества и власти

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов подчеркнул, что разрешение кризиса стало возможным благодаря личному участию главы государства

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Военный мятеж, организованный главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, был обречен на провал с самого начала, так как не получил поддержку со стороны россиян, сплотившихся вокруг президента РФ. Такое мнение высказал в пятницу директор Института новейших государств Алексей Мартынов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Пригожинский мятеж": почему он не мог закончиться удачей".

"Акция Пригожина была обречена на провал с самого начала. Один из ключевых факторов - отсутствие поддержки мятежа со стороны граждан, консолидация вокруг президента", - сказал Мартынов.

Он подчеркнул, что разрешение кризиса стало возможным благодаря личному участию главы государства. "Он выполнил главную миссию президента в нашей стране: президент - гарант конституции и безопасности", - сказал Мартынов. "Наше общество мгновенно сориентировалось и консолидировалось вокруг президента, оно четко реагирует на подобные вещи. Реальные участники специальной военной операции, ветераны, военные, силовые структуры тоже мгновенно среагировали, объединились вокруг флага и осудили мятеж", - отметил эксперт.

Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев отметил, что президент "в очередной раз показал свою мудрость, когда дал мятежникам возможность одуматься". "И крайне важно, что удалось сохранить жизни и мирных людей, и военнослужащих, и силовиков, и самих бойцов "Вагнера", - подчеркнул Григорьев.

По его словам, в целом участники мятежа не располагала силами и техникой, которые позволили бы им дойти до Москвы. Политолог Марат Баширов, в свою очередь, заметил, что это был мятеж не тысяч, а десятков. "Большинство бойцов ЧВК "Вагнер" вообще не знали куда они двигались", - сказал он.