Гросси заявил о необходимости создавать запасы воды для охлаждения ЗАЭС на перспективу

Как заявил генеральный директор МАГАТЭ, в текущий момент их достаточно для ее работы

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Руководству Запорожской АЭС необходимо создавать запасы воды для охлаждения станции в долгосрочной перспективе, в текущий момент их достаточно для ее работы. Об этом говорится в сообщении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, опубликованном в пятницу на сайте организации.

"Несмотря на то, что в настоящее время на АЭС достаточно запасов воды на несколько месяцев, [руководству] станции необходимо действовать уже сейчас, чтобы обеспечить достаточное количество воды в долгосрочной перспективе. Они работают над решением этой проблемы, но это сложная задача, в чем мы еще раз убедились на прошлой неделе", - отметил Гросси.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что уровень воды в резервуаре, который используется для охлаждения ЗАЭС, серьезно упал из-за разрушений на плотине Каховской ГЭС. При этом он указал, что рисков для безопасности станции на фоне сложившейся ситуации нет. В свою очередь советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в эфире Первого канала отметил, что ядерные реакторы Запорожской АЭС не охлаждаются водой из бассейнов станции, они не связаны с Каховским водохранилищем.

В ночь на 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды.