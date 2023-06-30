Посол РФ в ФРГ: ситуация с расследованием подрывов "Северных потоков" выглядит удручающе

Как отметил дипломат, создается впечатление, что в Берлине "не заинтересованы в установлении реальных причин и виновных в подрыве газовых магистралей"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Ситуация с расследованием диверсий на "Северных потоках" по-прежнему выглядит удручающе. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Германии Сергей Нечаев в эфире телеканала "Россия-24".

"Здесь все выглядит по-прежнему удручающе, потому что германские власти ссылаются на продолжающееся расследование диверсий, о ходе которого и результатах, и деталях практически ничего конкретного не сообщается. Наши многочисленные обращения, да и не только наши, но и местного, скажем так, депутатского корпуса, не получают никакого ответа, формальные какие-то отписки", - сказал он, отвечая на вопрос о подвижках в расследовании диверсий.

Как отметил дипломат, создается впечатление, что в Берлине "не заинтересованы в установлении реальных причин и виновных в подрыве газовых магистралей". "Местные СМИ вбрасывают такие некие конспирологические теории, мало правдоподобные версии, которые, видимо, призваны отвести внимание от подлинных виновников этих терактов. Это не может не удивлять, потому что из всех западных стран немцы ведь пострадали больше всех и материально, и репутационно от этого теракта. Казалось бы в интересах Берлина пролить свет на эту беспрецедентную диверсию в отношении международной энергетической инфраструктуры. Но вот как-то пока расставлять точки над "и" не собираются, видимо, что-то мешает", - заключил Нечаев.

Компания Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. После этого Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.