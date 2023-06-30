Посол России: ФРГ компенсирует трудности в вопросе F-16 поставками Киеву других вооружений

По словам Сергея Нечаева, все меньше немцев одобряют передачу оружия Украине, поскольку это отражается на социально-экономическом положении внутри самой Германии

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Берлин "с лихвой компенсирует" сдержанность по вопросу F-16 поставками Киеву систем ПВО, танков, самоходных гаубиц и других вооружений. Об этом в пятницу заявил посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

25 июня министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил, что Берлин не имеет возможности отправить Киеву истребители F-16, поскольку не располагает ими.

"Сдержанность на этом треке Берлин с лихвой компенсирует активностью на других направлениях. Приоритеты - это поставки систем ПВО, тяжелых танков, самоходных гаубиц, огромного количества снарядов и иной военно-технической номенклатуры", - сказал он эфире телеканала "Россия-24".

Нечаев отметил, что ФРГ также проводит активное обучение военнослужащих ВСУ и сервисных центров в странах восточной Европы по ремонту западной техники.

По словам посла, все меньше жителей Германии одобряют поставки оружия Украине, поскольку это отражается на социально-экономическом положении внутри страны.

О поддержке Украины

Гражданская и военная помощь Украине со стороны ФРГ с февраля 2022 года оценивается в €16,8 млрд. Власти в последние дни указывали, что намерены сосредоточить свои силы на укреплении системы ПВО Украины.

Правительство ФРГ сообщало 13 мая, что готовит новый пакет военной помощи Украине объемом €2,7 млрд. Планируется отправить Киеву 20 боевых машин пехоты Marder, 30 танков Leopard 1A5, 200 разведывательных беспилотников, логистические транспортные средства, четыре системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также боеприпасы. Кроме того, в списке указаны 18 гаубиц и 100 бронированных транспортных средств.