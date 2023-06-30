Постпред РФ заявил, что возвращение США в ЮНЕСКО в обход правил создает опасный прецедент

Ринат Аляутдинов отметил, что принятие резолюции нарушило принцип суверенного равенства государств

ПАРИЖ, 30 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Принятие резолюции о возвращении США в ЮНЕСКО на правах полноправного члена без полного погашения долга создает опасный прецедент для организации. Об этом заявил ТАСС постоянный представитель РФ в ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов после завершения внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в пятницу.

"Создан опасный прецедент для ЮНЕСКО и всей системы ООН в целом - нарушен основополагающий принцип международного права - принцип суверенного равенства государств, который является базовым для международных отношений", - сказал он. Постпред отметил, что другие страны не получали таких послаблений, как США, и предлагавшая это сделать поправка была отклонена в ходе дебатов по резолюции.

"Мы поставили под сомнение тот факт, что отсутствие у США возможности выплатить свою огромную задолженность вызвано не зависящими от Вашингтона причинами. Очевидно, что обстоятельства у них чисто внутриполитические. Однако, согласно статье 27 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора", - пояснил Аляутдинов.

"США также обещали гасить в предстоящие годы свою астрономическую задолженность, но четкого плана не представили. А ведь на дальнейшие выплаты потребуется решение американского Конгресса. И здесь у нас опять же сомнения, будет ли такое решение с учетом того, что США уже вернутся в ЮНЕСКО, а обещания - это не обязательства", - добавил он.

Глава российского постпредства с сожалением отметил, что решение было принято без консенсуса всех стран - участниц сессии, что не соответствует духу организации. При этом резолюция предлагает восстановление права голоса и пассивного избирательного права американской делегации "в обмен на ничем не подкрепленные обещания предпринять шаги по вопросу о задолженности". "Налицо очередная иллюстрация так называемого "порядка, основанного на правилах". Все равны, но есть те, кто в силу своей мнимой исключительности равнее и выше любых правил, любых порядков", - сказал Аляутдинов.

Дальнейшая работа

Он добавил, что Россия остается привержена уставу и принципам ЮНЕСКО и призывает к укреплению международного сотрудничества в гуманитарной сфере на неконфронтационной и равноправной основе. "Считаем, что в нынешних условиях назрела необходимость выступить в защиту устава ЮНЕСКО", - сказал постпред.

"Посмотрим с какой повесткой американцы придут в ЮНЕСКО, в частности, на первую с их участием сессию Генконференции в ноябре этого года. Со своей стороны, были бы готовы работать с США на основе устава ЮНЕСКО и принципов организации", - заключил он.

Возвращение США

Ранее в пятницу участники внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО одобрили резолюцию о возвращении США в состав организации на предложенных Вашингтоном условиях постепенного погашения долга. Согласно тексту принятой резолюции, его делегаты смогут избираться в Исполнительный совет и участвовать во всех голосованиях до 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО. Также, учитывая огромную задолженность США, было решено приостановить действие ряда положений внутреннего регламента Генконференции.

Предложенный Вашингтоном вариант подразумевает выплату остатка за 2023 год, а также добровольного взноса на осуществление программ организации. Кроме того, они пообещали обратиться в Конгресс для согласования поэтапного погашения долга, который сейчас составляет $619,6 млн. Первый этап подразумевает выплату €150 млн в 2024 году - данная сумма учитывает как взнос за этот год, так и выплату прошлых обязательств.

В 2011 году Вашингтон прекратил финансирование ЮНЕСКО, выразив несогласие с ее решением предоставить полноправное членство Палестине, не являющейся государством - членом ООН. 12 октября 2017-го администрация президента Дональда Трампа направила в штаб-квартиру ЮНЕСКО официальное уведомление о выходе, обвинив организацию в "антиизраильской предвзятости" и заявив о необходимости ее глобального реформирования. Членство было прекращено 31 декабря 2018 года.