Лавров заявил, что "напуганным" Россией жителям Запада стоит бояться своих правительств

Глава МИД РФ отметил, что в западных странах "любые здравые голоса заглушаются"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Жители Запада, которые "напуганы" Россией, скорее, должны бояться своих правительств. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".

"Напуганным" жителям десятков стран надо бояться, прежде всего, своих правительств, - сказал министр. - Там, как через круговую поруку, любые здравые голоса заглушаются, Евросоюз и НАТО выстраивают всех "по ранжиру", в одну "линейку". Все как заведенные твердят заученное: они "не имеют права допустить, чтобы Украина проиграла" и единственный выход из нынешней ситуации - нанесение России "стратегического поражения".

Лавров, говоря об известном лозунге о создании единого экономического, гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока, отметил, что он "включал в себя еще и пространство безопасности". "Это были времена надежд, упований на то, что после окончания холодной войны Запад будет прилично себя вести. Ожидания не оправдались, - признал он. - Это можно долго обсуждать".

Глава российской дипломатии также отметил, что согласен с теми, кто говорит, что вместе того, чтобы копаться в причинах, почему так все произошло, "лучше начать действовать на будущее". При этом, по словам министра, нужно исходить из того, что Запад больше не может пользоваться доверием России "ни в сфере безопасности, ни в торгово-экономических связях, ни в финансовых механизмах, созданных в рамках глобализации, которые рекламировались как предназначенные для блага всего мира". "Потом "в один день" они превратились в инструменты шантажа, давления, рэкета и чистого воровства. Но, да, была такая перспектива", - заключил глава МИД РФ.