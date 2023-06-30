Лавров заявил, что Байден не проявляет интереса к мирному решению украинского конфликта

Глава МИД РФ ранее подчеркнул, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".

"Насчет позиции президента США Джо Байдена и его администрации. <…> Они ни разу не предложили искать мирное решение, а выступали с критическими замечаниями, когда в странах Глобального Юга проявлялись соответствующие инициативы, когда прозвучала инициатива африканских стран и инициатива президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы", - сказал глава российского дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Лавров заявил, что российское руководство по-прежнему готово к проведению переговоров по Украине. Он отметил, что Россия готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь выражал мнение, что переговоры по Украине следует вести в первую очередь с Вашингтоном.