Лавров указал на бессмысленность разговоров с Зеленским

Президент Украины импровизирует в зависимости от происходящего на конкретный день, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленно, он не действует самостоятельно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".

"Все знают, что Зеленский не является мало-мальски самостоятельным деятелем. Ему говорят, что ему надо делать, задают линию поведения. Проводя эту линию он, конечно же, импровизирует в зависимости от состояния происходящего на конкретный день. Но разговаривать с ним бессмысленно", - сказал он.

Министр обратил внимание на инициированную Киевом встречу в Копенгагене, которая прошла при участии дипломатов западных стран. "Сейчас Запад сфабриковал какую-то группу стран, которая на днях встречалась в Копенгагене. Вся "семерка". Туда же пригласили страны БРИКС, за исключением России, разумеется, также Саудовскую Аравию, Турцию и украинских представителей. Китайская Народная Республика получила приглашение, но отказалась участвовать в этом мероприятии, справедливо полагая, что оно обречено на провал и будет исключительно конфронтационным, поскольку перед его созывом было анонсировано, что его цель - обеспечить одобрение "формулы мира" Зеленского", - сказал он.

Лавров указал, что "формула мира" Зеленского "хорошо всем известна". "Формула" требует капитуляции и наказания Российской Федерации, а также получения с нас репараций. Только после этого якобы могут быть проведены мирные переговоры и достигнуты мирные договоренности", - добавил он.