Лавров заявил, что дискуссия о ядерной войне началась из-за слов политиков Запада

Глава внешнеполитического ведомства России напомнил о соответствующих высказываниях экс-премьер министра Великобритании Лиз Трасс, командующего ВВС Германии Инго Герхарца, экс-главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Высказывания западных политиков положили начало дискуссиям в публичном пространстве о вероятности ядерной войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".

Лавров напомнил о соответствующих высказываниях экс-премьер министра Великобритании Лиз Трасс, командующего ВВС Германии Инго Герхарца, экс-главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана. "Подобные высказывания и послужили началу дискуссий в публичном пространстве о вероятности ядерной войны", - отметил глава российской дипломатии.

В связи с этим он подчеркнул, что правильный адресат вопросов о возможности ядерного конфликта - "те, кто требует нанести России "стратегическое поражение".

"Мой главный посыл - посмотрите, проанализируйте заявления лидеров ЕС и НАТО. Это предельно агрессивная риторика. Они как заклинание произносят, что Россия должна потерпеть "стратегическое поражение", - резюмировал Лавров.