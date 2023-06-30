Лавров: страны глобального Юга не подписали заявления с Западом на встрече в Копенгагене

Глава МИД РФ при этом указал, что Запад продолжит попытки перетянуть на свою сторону страны глобального Юга

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Страны глобального Юга отказались подписывать совместные заявления с Западом на встрече в Копенгагене, которая была посвящена Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".

"Сейчас Запад бросил все свои силы и объявил об этом публично, что главная цель на политическом треке - перетянуть страны глобального Юга, включая страны БРИКС, на поддержку этого "плана" [президента Украины Владимира Зеленского], нацеленного на капитуляцию России. Этому была посвящена встреча в Копенгагене, куда пригласили ряд уважаемых стран глобального Юга, которые, как нам сказали, отказались подписывать совместные заявления", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ при этом указал, что Запад продолжит попытки перетянуть на свою сторону страны глобального Юга. "Именно это является сердцевиной политического процесса, который Запад хочет навязать всем остальным: перетянуть наших друзей, единомышленников, стратегических партнеров на сторону Зеленского ради капитуляции Российской Федерации. Если это так, а это на самом деле так, потому что они об этом говорят публично, тогда, мягко говоря, качество дипломатического искусства оставляет желать лучшего", - добавил министр.

Ранее германский телеканал ARD информировал, что в Копенгагене 24 июня "в условиях строжайшей секретности" прошла международная встреча по Украине при участии дипломатов западных стран и представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Телеканал отметил, что целью Запада было заручиться поддержкой стран БРИКС, которые сохраняют нейтралитет в ситуации вокруг Украины. В Киеве подтвердили, что в столице Дании состоялась встреча советников по вопросам национальной безопасности и политических советников Украины, стран Группы семи и глобального Юга. Киев на этой встрече вновь продвигал так называемую формулу мира, предложенную Зеленским.

При этом агентство Bloomberg в среду сообщило, что участники этой встречи не смогли достичь согласия о путях урегулирования. Ранее источник в администрации президента Бразилии информировал ТАСС, что Бразилия и другие развивающиеся страны не поддержали "формулу мира" Киева, как того хотела украинская делегация.