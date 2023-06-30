Лавров: условия заключения контрактов между странами Африки и ЧВК "Вагнер" не касаются РФ

Российское государство имеет свои отношения в сфере военного, военно-технического сотрудничества с африканскими государствами, подчеркнул глава МИД РФ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. РФ сама ведет военно-техническое сотрудничество с государствами Африки, условия заключения контрактов между ними и ЧВК "Вагнер" не касаются Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".

Глава МИД РФ в ответ на вопрос о будущем сил ЧВК "Вагнер" в странах Африки отметил, что оно "зависит от позиций стран, чьи правительства в свое время пригласили ЧВК "Вагнер" и согласовали с ними соответствующие условия". "Эти условия определялись без участия российского правительства", - добавил Лавров.

"Российское государство имеет свои отношения в сфере военного, военно-технического сотрудничества со многими африканскими государствами, но условия, на которых власти африканских стран заключали контракты с данной структурой [ЧВК "Вагнер"], нас не касаются", - указал Лавров.