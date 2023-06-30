Лавров заявил, что Россия воюет не за территории, а за русских людей

Глава МИД РФ таким образом ответил на вопрос, возможен ли "мир в обмен на территории"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Россия в конфликте вокруг Украины воюет не за территории, а за русских людей, свою историю, религию и язык. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиагруппе "Радио и ТВ Португалии".

"Понимаете, это подход, как на базаре: я - тебе, ты - мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык, который является официальным языком всей системы ООН и который сейчас просто сокрушают, и не только на Украине, но и в других странах Европы, в Прибалтике. Все молчат", - сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос, возможен ли "мир в обмен на территории".

"Задаю вопросы многим своим собеседникам - никто не реагирует. Кто-то может себе представить, что, скажем, Швейцария запретит французский или немецкий языки? Или Ирландия - английский. Бельгия - фламандский. Это невозможно даже вообразить. В Финляндии живет 5,2% шведов, а шведский язык является государственным. На Украине этнических русских минимум 20%, а тех, кто говорит и думает на русском языке, - больше половины. Поэтому не в территориях дело", - добавил он.

По словам Лаврова, речь идет о том, что президент Украины Владимир Зеленский "выполняет приказ уничтожить любые проявления русской цивилизации на территории той страны, где не ему, а его предшественникам, таким же радикалам и неонацистам, разрешили провести государственный переворот с главной целью: превратить Украину в инструмент сдерживания и подрыва безопасности Российской Федерации, ликвидации всего русского на тех землях, которые были освоены русскими".