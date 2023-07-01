Рябков заявил, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии не нарушает ДНЯО

Замглавы МИД РФ напомнил, что контроль над ядерным оружием не передается

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Размещение российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Москва не передает Минску контроль над ним. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС к 55-летию подписания Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО. Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что критика размещения ядерного оружия РФ в Белоруссии в подавляющем большинстве случаев доносится из западных столиц и "не может не вызывать недоумения". "Ведь именно в рамках НАТО, провозгласившей себя "ядерным альянсом", на протяжении десятилетий осуществлялась и, более того, продолжает целенаправленно развиваться практика совместных ядерных миссий с опорой на американское ядерное оружие", - обратил внимание Рябков.

Дипломат отметил, что в отличие от мер, предпринятых в рамках российско-белорусского взаимодействия, "ядерные вооружения США развернуты за тысячи километров от американской территории так, чтобы они могли оперативно поражать цели в России". "На фоне резкого обострения угроз нашей безопасности в результате разжигания Западом украинского кризиса и провозглашенного курса на нанесение России стратегического поражения данный фактор приобрел особое значение, потребовал соответствующей реакции, включая военно-технические меры реагирования", - заключил замглавы МИД РФ.

Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку.

16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Белорусский лидер Александр Лукашенко 23 июня заявил о том, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.