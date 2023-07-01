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Рябков заявил, что ДНЯО помогает избежать гонки ядерных вооружений

Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Неконтролируемая гонка ядерных вооружений будет губительной, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) помогает ее избежать. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС к 55-летию подписания ДНЯО.

"ДНЯО продолжает полноформатно функционировать, остается одной из основ архитектуры международной безопасности. Неконтролируемая гонка ядерных вооружений может оказаться губительной как для глобальной стабильности, так и для поступательного развития соответствующих стран. Договор помогает этого избежать", - отметил он.

ДНЯО был подписан в 1968 году, он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, СССР, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск. 

Теги:
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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