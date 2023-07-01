Рябков заявил, что США пытаются использовать ДНЯО для реализации собственных амбиций

Под предлогом укрепления режима ядерного нераспространения Вашингтон и его союзники реализуют стратегию оказания давления на страны, которые проводят независимый курс в международных делах, подчеркнул замглавы МИД РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. США и их союзники пытаются использовать Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для навязывания своей картины мироустройства и реализации собственных амбиций. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС к 55-летию подписания ДНЯО.

"США и их союзники пытаются использовать ДНЯО с целью навязывания своей картины глобального мироустройства и реализации своих амбиций. Мы видим, как под предлогом укрепления режима ядерного нераспространения реализуется стратегия оказания давления на государства, проводящие независимый курс в международных делах", - сказал замминистра.

По словам Рябкова, ситуация вокруг договоров, формирующих современную архитектуру нераспространения и контроля над вооружениями, "в целом не внушает оптимизма". "На этом фоне ДНЯО продолжает сохранять свою значимость как один из важнейших механизмов, обеспечивающих международную безопасность и стабильность. Безусловно, существуют определенные риски для его успешной реализации, но не следует их преувеличивать", - подчеркнул он.

"Эти риски, на наш взгляд, обусловлены главным образом тем, что ряд стран, в основном западных, рассматривают договор в качестве инструмента для продвижения собственных политических интересов, которые не имеют отношения к укреплению режима нераспространения", - добавил замглавы МИД РФ.

ДНЯО был подписан в 1968 году и вступил в силу в 1970 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, СССР, США и Франции, закрепив за этими странами статус ядерных держав. Государства-члены ядерного клуба обязались не передавать ядерных технологий не обладающим ядерным оружием странам. Другие страны, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Кроме того, Договор закрепляет неотъемлемое право всех его участников на исследования, производство и использование атомной энергии в мирных целях. В 1995 году ДНЯО стал бессрочным (первоначально был рассчитан на 25 лет). Сегодня его участниками является 191 государство. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль, в 2003 году из него вышла КНДР.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.