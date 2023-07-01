Сальдо сообщил об уничтожении силами РФ групп ВСУ, укрывшихся под Антоновским мостом

По словам врио губернатора Херсонской области, "бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках"

ГЕНИЧЕСК, 1 июля. /ТАСС/. Соединения группировки войск "Днепр" в субботу провели внезапную атаку с тыла и уничтожили группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), укрывшиеся под Антоновским мостом, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Минувшей ночью военнослужащие группировки войск "Днепр" окончательно зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Бойцы спецподразделений провели внезапную атаку с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. К 03:00 опорный пункт и гостиница, где засели украинские боевики, были взяты", - написал он.

"Наши воины, как всегда, проявили смелость, решительность и находчивость, противник оказался ошеломлен и разгромлен. Все, никаких "плацдармов" на левом берегу нет. Если попробуют сунуться крупными силами - будут так же получать, но в большем масштабе", - добавил Сальдо.

Российские военные в последние дни вели бой с украинскими наемниками на острове под Антоновским мостом. ВСУ не могли пробраться на левый берег Днепра, они укрывались от огня российской артиллерии в дачных домиках в нескольких километрах от Алёшек.