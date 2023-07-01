1 июля, 06:45
Военная операция на Украине

В Харьковской области планируют принудительно эвакуировать детей в Волчанском районе

По словам главы областной администрации Олега Синегубова, детей и их родных могут разместить в Харькове и других районах региона

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Харьковской области намерены объявить принудительную эвакуацию детей из пяти населенных пунктов региона. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

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"У нас уже есть обращение от городской военной администрации о принудительной эвакуации детей из пяти населенных пунктов, которые входят в состав Волчанской территориальной общины. Это обращение рассматривается и, скорее всего, будет принято", - цитирует его украинское издание "Вести".

По его словам, детей и их родных могут разместить в Харькове и других районах области. Он указал, что в Харькове зарезервировано 3,5 тыс. мест в общежитиях вузов, где смогут проживать эвакуированные.

В начале июня украинские власти приняли решение об обязательной эвакуации детей из семи подконтрольных Киеву населенных пунктов ДНР, расположенных к юго-западу от Артемовска. 

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