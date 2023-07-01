По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", для их демонстрации перед саммитом НАТО Киев может решиться на полномасштабное наступление

МЕЛИТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Страны Запада, поддерживающие Киев, ждут от Вооруженных сил Украины (ВСУ) результатов на фронте в ближайшие 10 дней. Для их демонстрации перед саммитом НАТО Киев может решиться на полномасштабное наступление, заявил в субботу ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу RTVE (Испания), что ВСУ должны показать результаты на фронте перед саммитом НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

"Украина не столько хочет, сколько именно должна показать результаты. Это установка, которая должна быть реализована для сохранения Зеленского у власти, получения новых денег и вооружения. У него цейтнот, осталось мало времени, 10 дней, - сказал собеседник агентства. - Поэтому у меня нет сомнения, что, скорее всего, в эти десять дней будет попытка полномасштабного наступления на каком-то участке фронта. Скорее всего, это запорожский участок".

Успехом для ВСУ, по словам Рогова, может быть названо взятие любого населенного пункта, например Васильевки или Токмака в Запорожской области. "Все усилия могут быть направлены на это. За ценой Зеленский не постоит, - отметил он. - То есть нас ждут очень напряженные и непростые десять дней".

Для такого полномасштабного наступления, считает Рогов, ВСУ могут ввести в бой тактическую группу "Марун", сформированную на юго-востоке Днепропетровской области. "Там 46-я аэромобильная, 82-я бригады, 71-я егерская бригада, 132-й разведбатальон. Все эти подразделения на запорожское направление не бросались, но при этом они на протяжении полутора месяцев находятся в полной боевой готовности с вооружением, техникой, боеприпасами, хорошо обученные и мотивированные. Это говорит о том, что явно в планах Зеленского и высшего командования ВСУ бросить их на последний решительный бой, который, как считают в Киеве, должен быть успешным", - сказал он.

Как сообщали в Минобороны РФ, ВСУ с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления. 22 июня секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 13 тыс. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.