Медведев предупредил, что размещение в Польше ядерного оружия грозит его применением

По мнению зампредседателя Совбеза РФ, "есть в этом и положительная сторона"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Возможное размещение в Польше ядерного оружия может привести к его применению, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Таким образом он прокомментировал ТАСС желание Польши принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).

"С учетом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним. Такое оружие будет применено", - заявил Медведев. "Наконец-то, к радости всех безумцев (даже при понимании того, что окончательное решение будут принимать маразматики за океаном)", - заметил он.

По мнению заместителя председателя Совбеза РФ, "есть в этом и положительная сторона". "Исчезнут все "дуды", "моравецкие", "качиньские" и прочая нечисть", - пояснил он. "Ну и другие исчезнут, увы", - добавил Медведев.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о просьбе Варшавы включить ее в программу так называемых совместных ядерных миссий в НАТО. Он утверждал, что Польша хочет принять участие в миссиях НАТО в связи с размещением Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на территории Белоруссии.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался уточнить, обсуждают ли США с Польшей возможность размещения ядерных вооружений на ее территории. При этом Кирби подчеркнул, что США не усматривают никаких намерений России применять ядерные вооружения в связи с украинским кризисом.

Президент России Владимир Путин объявил 25 марта, что Москва по просьбе Минска разместит свое ТЯО в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 июня заявил о том, что в республике уже находится значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов.