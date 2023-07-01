Бжания в разговоре с Путиным поддержал действия российских властей 24 июня

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания полностью поддержал действия властей РФ во время событий 24 июня. Об этом он заявил в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.
"Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране", - сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов.
В Кремле уточнили, что беседа состоялась по инициативе абхазской стороны. Во время разговора были "обсуждены также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии".