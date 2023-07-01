1 июля, 08:58,
обновлено 1 июля, 09:15
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"

Бжания в разговоре с Путиным поддержал действия российских властей 24 июня

Как отметили в Кремле, стороны также обсудили "некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания полностью поддержал действия властей РФ во время событий 24 июня. Об этом он заявил в телефонном разговоре с главой российского государства Владимиром Путиным.

Читайте также
Трансляция
Попытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер". Хроника событий

"Бжания выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране", - сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов.

В Кремле уточнили, что беседа состоялась по инициативе абхазской стороны. Во время разговора были "обсуждены также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияРоссияБжания, Аслан ГеоргиевичПопытка вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация