Слуцкий считает необходимым создать в РФ министерство по делам миграции

Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам, на фоне сложившейся ситуации во Франции нужно делать выводы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий на фоне беспорядков во Франции заявил в субботу о необходимости создать в России федеральное министерство по делам миграции.

"ЛДПР давно говорит о необходимости создания федерального министерства по делам миграции, которое среди прочего будет заниматься и социализацией наших гостей", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что на фоне сложившейся ситуации во Франции нужно делать выводы.

Кроме того, добавил Слуцкий, необходимо ужесточить контроль на въезде в страну, тщательно проверяя каждого потенциального мигранта, и не допускать создания замкнутых национальных анклавов в крупных городах.