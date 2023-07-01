Глава Тюменской области подал документы для участия в выборах губернатора региона

Выборы пройдут 10 сентября

ТЮМЕНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, выдвинутый на выборы главы региона от партии "Единая Россия", подал документы в региональный избирком. Об этом в субботу сообщили на официальной странице Тюменской избирательной комиссии в сети "ВКонтакте".

"Поступили необходимые для выдвижения на должность губернатора Тюменской области документы от действующего губернатора Тюменской области Александра Моора. Александр Викторович выдвинут на региональной партийной конференции, состоявшейся 23 июня 2023 года; за выдвижение его кандидатуры делегаты конференции проголосовали единогласно", - говорится в опубликованном сообщении.

Ранее документы на участие в выборах главы региона в избирком Тюменской области подали кандидат от партии КПРФ Иван Левченко и кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Владимир Пискайкин.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 10 сентября. Они проводятся по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (ХМАО, ЯНАО), следует из избирательного кодекса региона.

С 2011 года Моор занимал пост мэра Тюмени. Президент России Владимир Путин 29 мая 2018 года назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области.